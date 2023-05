Популярное лекарство для похудения может сильно состарить лицо

Лекарство от диабета Ozempic было превращено в инъекцию, помогающую людям похудеть, и оно покорило мир. Теперь же выяснилось, что у него есть, среди прочего, очень неприятный побочный эффект под названием “Ozempic Face”, который в основном описывает шокирующее побочное действие препарата на лицо пользователя после внезапной потери веса, пишет газета «Джерузалем пост».



Этот термин приобрел популярность в социальных сетях после того, как стал предметом статьи в New York Times, в которой была графическая иллюстрация странно искаженного лица.



В TikTok видео с тегом #OzempciFace просмотрели почти миллиард раз.



Дженнифер Бергер, которая дала интервью The New York Times, сказала, что ее внешний вид изменился после использования Mounjaro, лекарства от диабета, похожего на Ozempic и Wegovy.



“Я помню, как смотрела в зеркало, и мне казалось, что я даже не узнала себя, — сказала она The New York Times, добавив, что похудела на 20 килограммов.- Мое тело выглядело великолепно, но лицо выглядело измученным и старым”.



По словам доктора Пола Джаррода Франка, нью-йоркского дерматолога, придумавшего термин Ozempic Face, люди в возрасте от 40 до 50 лет приходили в его клинику с жалобами на дряблость лица после резкой потери веса. Большинство из них применяли Ozempc.



Нью-йоркский пластический хирург Орен Теппер объяснил, что обычно при потере веса опустошаются части лица, что может заставить человека выглядеть старше.



“Когда дело доходит до старения лица, жир, как правило, больше друг, чем враг, — сказал он, согласно The New York Times . - "Потеря веса может повернуть назад ваш биологический возраст, но она имеет тенденцию переводить часы на лице вперед.”.



"Я вижу это каждый день в своем кабинете, - говорит Франк. - Приходит 50-летняя пациентка, и вдруг она становится суперхудой и нуждается в филлерах, которые раньше ей никогда не требовались. Я смотрю на нее и говорю: "Как давно вы принимаете Ozempic?". И я оказываюсь прав в 100% случаев. В наши дни это препарат выбора для 1%".



Но Ozempic Face — не единственный побочный эффект лекарства от диабета. Также известно, что он вызывает желудочно-кишечные проблемы, такие как тошнота, рвота, запор и диарея.



Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care, обнаружило связь между длительным приемом этих препаратов и риском развития рака щитовидной железы.



Согласно исследованию, у людей, употребляющих препараты от одного до трех лет, риск развития рака щитовидной железы был на 58% выше .