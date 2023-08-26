



Популярная в TikTok тенденция оказалась вредной для волос

В TikTok набирает популярность новая бьюти-тенденция по использованию масла розмарина для роста волос.



По данным The Daily Mail, многие эксперты и медики советуют этого не делать.



По словам дерматолога Ваниты Раттан, использование эфирного масла может привести к ломкости волос и воспалению кожи головы.



"Воспаление на коже головы может пройти через несколько месяцев, и это приведет к замедлению роста волос, так что оно того не стоит", - поясняет дерматолог.



Доктор предупреждает, что эфирные масла могут стать причиной дерматита.



"Эфирные масла могут способствовать сухости кожи и образованию свободных радикалов, которые наносят вред коллагену — важнейшему белку, необходимому для поддержания здоровья волос", - отметила она.