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Популярная в TikTok тенденция оказалась вредной для волос
26.08.2023 17:51 Алина Груднева

Популярная в TikTok тенденция оказалась вредной для волос

В TikTok набирает популярность новая бьюти-тенденция по использованию масла розмарина для роста волос.

По данным The Daily Mail, многие эксперты и медики советуют этого не делать.

По словам дерматолога Ваниты Раттан, использование эфирного масла может привести к ломкости волос и воспалению кожи головы. 

"Воспаление на коже головы может пройти через несколько месяцев, и это приведет к замедлению роста волос, так что оно того не стоит", - поясняет дерматолог.

Доктор предупреждает, что эфирные масла могут стать причиной дерматита.

"Эфирные масла могут способствовать сухости кожи и образованию свободных радикалов, которые наносят вред коллагену — важнейшему белку, необходимому для поддержания здоровья волос", - отметила она.

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