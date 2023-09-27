



Популярная процедура позволяет изменить цвет глаз

Люди, которые хотят иметь другой цвет глаз, могут не использовать разноцветные линзы, а воспользоваться модной процедурой, которая получила название кератопигментация.



По данным портала Nakonu, речь идет о "татуировании роговицы".



Изначально это процедура была разработана для лечения пациентов, страдающих от помутнения роговицы. Со временем она стала популярной среди тех, кто мечтает иметь другой цвет глаз.



Кератопигментация отличается от более сложных процедур тем, что затрагивает лишь поверхность глаза. Это позволяет не сталкиваться с такими осложнениями, как кровоизлияния, инфекции, отслойка сетчатки или глаукома. Сама по себе процедура занимает до 45 минут времени. Утверждается, что процесс является безболезненным из-за действия местного анестетика. Более того, процедуру можно обратить. Сейчас одобрены только несколько цветов.