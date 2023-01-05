



Популярная диета увеличивает риск ранней смерти на 30%

Интервальное голодание, которое считается одной из самых популярных диет, увеличивает риск ранней смерти на 30%.



К такому выводу пришли ученые в рамках исследования, в котором приняли участие 24 000 американцев в возрасте старше 40 лет.



Результаты показали, что люди, которые ели только один раз в день, а не три, имели на 30% больше шансов умереть по любой причине в течение 15 лет.



Интервальное голодание стало популярным в начале 2010-х годов. Такие знаменитости, как Кортни Кардашьян, Дженнифер Энистон и Марк Уолберг утверждали, что это помогло им сбросить много килограммов.



Согласно недавнему исследованию, пропуск завтрака связан с более высоким шансом умереть от сердечных заболеваний, в то время как пропуск обеда увеличивал шансы умереть по любой причине.



По словам ученых, такой риск существует, даже если заниматься спортом, не курить и не употреблять алкоголь.

