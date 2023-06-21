



Полезные свойства кукурузы, о которых вы не знали

Кукуруза сейчас входит в пике сезона, что является отличным поводом включить ее в меню, ведь она обладает рядом полезных свойств.



В частности, этот проект богат углеводами и каротиноидами. Последние - важны для поддержания здоровья глаз.



Более того, кукуруза богата антиоксидантами, необходимыми для предотвращения воспалений, инфекций и различных видов рака.



Этот продукт также полезен для здоровья людей, страдающих от высокого кровяного давления. Он содержит железо, магний, цинк, кальций и витамины группы В.



Для тех, кто следит за фигурой, кукуруза отлично подходит для употребления в пищу летом, ведь она является очень сытной, но при этом содержит очень мало калорий. В одном початке - от 75 до 123 ккал.