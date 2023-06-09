



Подрыв Каховской ГЭС: ВОЗ предупреждает о возможной вспышке холеры

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможной вспышке холеры в Украине после подрыва Каховской ГЭС.



С таким предупреждением выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.



"Ущерб, нанесенный инфраструктуре в этом районе, нельзя недооценивать. Возможно, были повреждены системы канализации и очистки, что приведет к распространению инфекций", - отметил он.



Между тем, ранее замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин заверил, что страна готова быстро реагировать на вспышки холеры, которые могут возникнуть на юге из-за экологической катастрофы, вызванной затоплением территорий в результате подрыва ГЭС.