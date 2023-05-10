



Подозрение на листерию в ресторане в Тель-Авиве: результаты проверки

Проведена повторная санитарная проверка в ресторане Topolopompo, после посещения которого у нескольких человек было подозрение на листерию.



По данным минздрава, 7 мая были взяты образцы продуктов питания для лабораторных исследований, а затем все сырье было уничтожено на месте.



Лабораторные данные свидетельствовали о загрязнении бактериях в овощном салате и сырой рыбе.



В ходе сегодняшней повторной проверки было установлено, что недостатки устранены. Ресторану разрешили вернуться к работе.



