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Подозрение на листерию в ресторане в Тель-Авиве: результаты проверки
10.05.2023 18:12 Алина Груднева

Подозрение на листерию в ресторане в Тель-Авиве: результаты проверки

Проведена повторная санитарная проверка в ресторане Topolopompo, после посещения которого у нескольких человек было подозрение на листерию.

По данным минздрава, 7 мая были взяты образцы продуктов питания для лабораторных исследований, а затем все сырье было уничтожено на месте.

Лабораторные данные свидетельствовали о загрязнении бактериях в овощном салате и сырой рыбе.

В ходе сегодняшней повторной проверки было установлено, что недостатки устранены. Ресторану разрешили вернуться к работе.

 

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