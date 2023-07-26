



Под палящим солнцем: медики напомнили об опасности родинок

На коже появляются родинки после длительного пребывания на солнце, что может быть опасно для здоровья.



По данным Министерства здравоохранения Израиля, в некоторых случаях такие образования могут перерасти в проблему, требующую помощи.



"Поэтому рекомендуется часто проводить самоосмотр с помощью увеличительного зеркала, даже если на первый взгляд все выглядит нормально. При самооосмотре изучите каждую родинку на теле и попросите близкого человека помочь осмотреть родинки, которые вы не можете увидеть", - предупреждают медики.



К дерматологу стоит обратиться, если родинки изменили размер или форму, а также если они имеют неравномерный оттенок или нечеткие границы. Кроме того, поводом для беспокойства являются родинки, покрытые чешуйками, которые со временем не исчезают.



Еще одним поводом для похода к врачу является асимметричная родинка, кровотечение, родинка, которая отличается от других, новые образования и розовые пятна, которые не проходят.



"Важно подчеркнуть, что это только предварительный осмотр, не нужно делать поспешных выводов, так как многие доброкачественные образования также соответствуют этим признакам, но запишитесь на прием к дерматологу как можно скорее, чтобы получить точный диагноз", - рекомендуют медики.

