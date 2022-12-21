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Почему зимой исчезает интерес к сексу
21.12.2022 20:57 Аркадий Бочаровский

Почему зимой исчезает интерес к сексу

Сексолог Мария Карташева утверждает, что к снижению сексуального влечения в холодное время года приводят вирусные заболевания и переохлаждение.

Она рассказала, что погодные условия влияют на уровень либидо. С приходом холодов сокращается световой день, появляется нехватка витаминов, что становится причиной уменьшения сексуального влечения.

Более того, зимой начинается сезон гриппа и простудных заболеваний, увеличивается число заболевших коронавирусом. Специалист уточнила, что после ОРВИ временно исчезает интерес к сексу.

Карташева продолжила, что зимой из-за сокращения светового дня снижается эмоциональный фон, что не усиливает сексуальное желание. Также на него влияют недосып, стресс, чрезмерные физические нагрузки и диеты.

Сексолог рекомендует скорректировать рацион питания, пить витамины, отказаться от курения и алкоголя, а также заниматься спортом, чтобы поддерживать либидо в холода.

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