



Почему таблетки от простуды и гриппа не лечат заложенный нос

Комиссия Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) после изучения многолетних данных по эффективности популярных брендов, пришла к выводу, что фенилэфрин - ключевой ингредиент большинства пероральных противозастойных средств, которые продают без рецепта, не помогает очистить нос от заложенности и улучшить дыхание. Об этом пишет Daily Mail.



По мнению комиссии FDA, при пероральном употреблении препаратов количество воздействующих веществ, которые достигают носа, недостаточно, чтобы оказать значимый эффект, поскольку большая их часть "теряется" на пути от желудка к носу. Рецензенты заявили, что в форме назального спрея фенилэфрин действительно работает, поскольку почти все активные лекарства "попадают туда, где это необходимо".



Фенилэфрин облегчает заложенность носа, временно сжимая крошечные кровеносные сосуды, расположенные внутри ноздрей, освобождая больше места для прохождения воздуха.



Как сообщил изданию один из членов комиссии, доказательства были "весьма убедительными в том, что фенилэфрин неэффективен при пероральном приеме". Поэтому лучше выбирать назальную форму препарата, чтобы очистить нос и улучшить дыхание. Такие препараты уменьшают выделения из носа и способствуют очищению носовых ходов, не нарушая при этом физиологических функций мерцательного эпителия и слизистой оболочки носа.