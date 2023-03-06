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Почему стоматолог рекомендует семьям пользоваться общей зубной щеткой?
06.03.2023 11:48 Наталья Богинская

Почему стоматолог рекомендует семьям пользоваться общей зубной щеткой?

Британская дантистка Джесс Поттер рекомендует семьям пользоваться общей зубной щеткой. “Знаете ли вы, что можно поделиться зубной щеткой, чтобы сэкономить деньги?” –  говорит Поттер в начале видео, которое уже набрало сотни тысяч просмотров в TikTok. 

Важное уточнение: совместное использование зубной щетки может вызвать самые разные проблемы со здоровьем. Использование чужой зубной щетки или предоставление им своей может подвергнуть зубы, десны и рот множеству неприятных вещей, которые могут привести к болезни и инфекции.

Основные причины, почему нельзя делиться зубной щеткой:

  • Зубные щетки содержат множество бактерий, которые могут передаваться, когда люди пользуются ими совместно. Streptococcus mutans, вредные бактерии, вызывающие инфекции и являющиеся основной причиной кариеса, могут быть на чужих зубных щетках и вызывать серьезные заболевания. 
  • Зубные щетки являются переносчиками не только бактерий, но и болезней, передающихся через кровь. Это происходит потому, что иногда десны кровоточат. И если человек, с которым вы делитесь зубной щеткой, болен гепатитом В или ВИЧ-инфицирован, можно заразиться.
  • Болезнь десен является одной из наиболее распространенных инфекций полости рта и поддается лечению при достаточно раннем обнаружении. К сожалению, он легко передается через общие зубные щетки. Если гингивит не лечить, он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая потерю зубов, болезненные абсцессы и рецессию десен.
  • Вирусы, включая простой герпес типа 1, являются одним из примеров заболеваний, передающихся через зубную щетку. Есть риск подхватить вирус папилломы, который может вызвать рак ротовой полости и пищевода.
Если вы обнаружите, что случайно использовали чужую зубную щетку, не паникуйте – прополощите рот, чтобы избавиться от бактерий, которые вы могли подцепить. Если вы чувствуете себя плохо или у вас появились необычные симптомы после использования чужой зубной щетки, обратитесь к врачу и сообщите ему об этом.

Этот сомнительный совет стоматолог предлагает только тем, кто пользуется электрической зубной щеткой -- вот где экономия.
“Я всегда рекомендую использовать электрическую зубную щетку, но я знаю, что сейчас со всем, что происходит в финансовом плане, нужно экономить”, – сказал стоматолог. Поттер посоветовала делить одну электрическую зубную щетку с членами семьи: “Вы можете купить одну ручку и несколько насадок. Каждый из вас получит разные насадки и будет просто переключаться между ними”.

Поттер также посоветовала не покупать самые дорогие насадки для электрических зубных щеток, так как в любой аптеке можно найти более дешевые и не менее эффективные.

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