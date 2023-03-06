



Почему стоматолог рекомендует семьям пользоваться общей зубной щеткой?

Британская дантистка Джесс Поттер рекомендует семьям пользоваться общей зубной щеткой. “Знаете ли вы, что можно поделиться зубной щеткой, чтобы сэкономить деньги?” – говорит Поттер в начале видео, которое уже набрало сотни тысяч просмотров в TikTok.



Важное уточнение: совместное использование зубной щетки может вызвать самые разные проблемы со здоровьем. Использование чужой зубной щетки или предоставление им своей может подвергнуть зубы, десны и рот множеству неприятных вещей, которые могут привести к болезни и инфекции.



Основные причины, почему нельзя делиться зубной щеткой:

Зубные щетки содержат множество бактерий, которые могут передаваться, когда люди пользуются ими совместно. Streptococcus mutans, вредные бактерии, вызывающие инфекции и являющиеся основной причиной кариеса, могут быть на чужих зубных щетках и вызывать серьезные заболевания.

Зубные щетки являются переносчиками не только бактерий, но и болезней, передающихся через кровь. Это происходит потому, что иногда десны кровоточат. И если человек, с которым вы делитесь зубной щеткой, болен гепатитом В или ВИЧ-инфицирован, можно заразиться.

Болезнь десен является одной из наиболее распространенных инфекций полости рта и поддается лечению при достаточно раннем обнаружении. К сожалению, он легко передается через общие зубные щетки. Если гингивит не лечить, он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая потерю зубов, болезненные абсцессы и рецессию десен.

Вирусы, включая простой герпес типа 1, являются одним из примеров заболеваний, передающихся через зубную щетку. Есть риск подхватить вирус папилломы, который может вызвать рак ротовой полости и пищевода.

Если вы обнаружите, что случайно использовали чужую зубную щетку, не паникуйте – прополощите рот, чтобы избавиться от бактерий, которые вы могли подцепить. Если вы чувствуете себя плохо или у вас появились необычные симптомы после использования чужой зубной щетки, обратитесь к врачу и сообщите ему об этом.Этот сомнительный совет стоматолог предлагает только тем, кто пользуется электрической зубной щеткой -- вот где экономия.“Я всегда рекомендую использовать электрическую зубную щетку, но я знаю, что сейчас со всем, что происходит в финансовом плане, нужно экономить”, – сказал стоматолог. Поттер посоветовала делить одну электрическую зубную щетку с членами семьи: “Вы можете купить одну ручку и несколько насадок. Каждый из вас получит разные насадки и будет просто переключаться между ними”.Поттер также посоветовала не покупать самые дорогие насадки для электрических зубных щеток, так как в любой аптеке можно найти более дешевые и не менее эффективные.