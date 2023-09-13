



Почему стоит есть орехи и какие бывают минусы

Орехи необходимо обязательно добавлять в свой рацион, поскольку они являются концентрированным источником витаминов, минералов и клетчатки.



По словам диетолога Светланы Фус, они также содержат много полезных жиров, относящиеся к группе омега-9, омега-3 и омега-6, которые положительно влияют на фукционирование сердечно-сосудистой системы и мозга.



Более того, орехи отлично насыщают благодаря белкам, углеводам и пищевым волокнам. Диетолог советует покупать их в скорлупе и употреблять их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е. Поджаривать этот продукт не стоит, поскольку высокая температура разрушают жиры и снижает содержание витаминов. Также не рекомендуется их солить или сахарить.



"Некоторые орехи, например миндаль, обязательно необходимо подвергать термической обработке перед употреблением. В миндале содержится цианогликозид амигдалин (3-5%), продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь, и выделяется синильная кислота – один из сильнейших ядов. Употребление горького миндаля в сыром виде опасно для здоровья", - предупредила она.



Также не рекомендуется есть сырые и неочищенные кешью из-за токсичных веществ. Диетолог рекомендует добавлять орехи к основным приемам пищи – в салаты, каши, сочетать их с фруктами. Есть стоит по одной порции каждый день - около 10-20 грамм.



"Есть и минусы. Прежде всего высока калорийность и "обольстительный" вкус. Ограничивать их следует потому, что потребление в больших количествах может вызвать боли в желчном пузыре. Кроме того, у некоторых людей орехи вызывают аллергическую реакцию. В таком случае их не следует употреблять даже в малых количествах. Детям до трех лет давать орехи не стоит, они не усваиваются. Плюс у детей часто бывает аллергия на арахис и грецкий орех. Вводить в рацион орехи нужно очень осторожно", - добавила диетолог.