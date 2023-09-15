



Почему ни в коем случае нельзя готовить на поцарапанной сковороде: ответ врача

Использовать старую поцарапанную сковородку для приготовления пищи вредно для здоровья, поскольку это может подвергнуть вас риску заболевания раком.



По данным британского таблоида The Sun, об этом рассказала доктор Пунам Десаи.



По словам врача, в организм могут попасть миллионы частиц микропластика, которые являются "разрушителями эндокринной системы" и могут вызывать гормональный дисбаланс, проблемы с фертильностью и даже повышать риск развития рака.



Сковороды покрыты тефлоном, чтобы продукты не пригорали во время приготовления. После проглатывания химические частицы очень долго остаются в организме, прежде чем выходят естественным путем.



Доктор Десаи также отмечает, что она избегает использования керамических сковородок, которые тоже способны царапаться. Осколки в таком случае проникают в организм и наносят ему ущерб.