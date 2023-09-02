



Почему горячие напитки помогают остыть в жару – исследование

Исследователи давно задавались вопросом, почему горячие напитки, вроде чая и кофе, так популярны в жарких странах. Группа ученых проанализировала это явление и выявила механизм, который помогает нам охлаждаться с помощью горячего.



По словам Питера Макнотона, профессора фармакологии Королевского колледжа Лондона, изучающего терморегуляцию, горячие напитки действительно могут охладить вас.

“Это кажется совершенно нелогичным”, – говорит Макнотон журналу Live Science. “Тем не менее, горячее питье действительно снижает температуру тела в случае низкой влажности воздуха”.



По словам профессора, если напиток теплее тела, поначалу “кажется, что от него становится жарче”. Но люди, как и все теплокровные животные, приспосабливаются к поддержанию постоянной внутренней температуры. Горячие напитки активируют рецептор в наших нервах, называемый TRPV1, который сообщает телу, что ему нужно остыть, объясняет ученый.



“В итоге начинается процесс потоотделения. Воздух из окружающей среды заставляет его испаряться, лишая тело лишнего тепла”, – отмечает Макнотон.



Однако, при высокой влажности пот не может выполнять функцию отвода тепла так же эффективно, поскольку окружающий воздух перенасыщен водой и жидкость с кожи принять уже не может. Поэтому в условиях высокой влажности человеческому организму тяжелее пережить высокую температуру.