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По пальцам мужчины можно судить о длине его пениса
11.12.2022 18:42 Аркадий Бочаровский

По пальцам мужчины можно судить о длине его пениса


Удивительно, но ученые действительно обнаружили корреляцию между длиной пальцев и размерами мужского полового органа.

В издании «Азиатский журнал андрологии» опубликовали исследование, после которого мы иначе взглянули на свои пальцы — уважительнее, что ли. Ведь, как оказалось, пальцы мужчины способны рассказать всему миру о размерах его пениса в эрегированном — не побоимся этого слова — состоянии.

Ученые Чой, Ким, Янг и Юн несколько месяцев измеряли длину пальцев мужчин и длину их пенисов в эрегированном состоянии, пока не пришли к следующему выводу: чем короче твой указательный палец по отношению к безымянному, тем длиннее у тебя пенис. А значит, и больше вероятность, что девушка, когда ты разденешься, восхищенно воскликнет про себя: «Ну ничего себе!»

Подобную связь между длиной пальцев и пениса можно объяснить, предполагают ученые, воздействием тестостерона на плод в пренатальной стадии. Высокий уровень тестостерона в утробе матери стимулирует рост как пениса, так и безымянного пальца.

 

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