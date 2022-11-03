



Плохой сон может привести к слепоте

Согласно исследованию, которое длилось 10 лет и было опубликовано в среду в научном журнале, бессонница, храп, дневная сонливость и даже излишне долгий сон могут увеличить риск глаукомы, которая, в свою очередь, может привести к потере зрения.



Были изучены данные более 400 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, принявших участие в исследовании UK Biobank, в ходе которого всесторонне изучались режимы сна, ведущие к глаукоме – заболеванию, которое характеризуется прогрессирующей потерей светочувствительных клеток глаза и повреждением зрительного нерва.



За средний период наблюдения чуть более 10,5 лет было выявлено 8690 случаев глаукомы. Среди людей с глаукомой было больше мужчин, людей более старшего возраста, а также тех, кто имел высокое кровяное давление, диабет или курил.



За исключением хронотипа, остальные четыре модели сна и образа жизни были связаны с различной степенью повышенного риска глаукомы.



Короткая или длинная продолжительность сна была связана с повышенным риском на 8%, бессонница – 12%, храп – 4% и частая дневная сонливость –20%.

Одним из объяснений, предложенных учеными, является то, что внутренне глазное давление, ключевой фактор развития глаукомы, повышается, когда человек лежит и когда гормоны сна не работают должным образом.



Другая причина заключается в том, что повторяющиеся или продолжительные эпизоды низкого уровня клеточного кислорода, вызванные апноэ во сне, могут вызвать прямое повреждение зрительного нерва.



Кроме того, депрессия и тревога, которые часто связаны с бессонницей, также могут повышать внутриглазное давление, возможно, из-за нарушения регуляции выработки кортизола.



Исследовательская группа заявила: “Поскольку поведение во сне поддается изменению, эти результаты подчеркивают необходимость вмешательства в сон для людей с высоким риском глаукомы и потенциального офтальмологического скрининга среди людей с хроническими проблемами сна, чтобы помочь предотвратить глаукому”.

