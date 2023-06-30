



Плохое обоняние может указывать на риск депрессии у пожилых людей – исследование

В восьмилетнем исследовании, в котором приняли участие более 2000 пожилых людей, живущих в гериатрических учреждениях, исследователи из Johns Hopkins Medicine в Балтиморе нашли важные новые доказательства связи между снижением обоняния и риском развития депрессии в пожилом возрасте.



Их выводы, опубликованные 26 июня в Журнале геронтологии не утверждают, что потеря обоняния вызывает депрессию, но показывают что это может служить мощным индикатором общего состояния здоровья и благополучия.



“Мы подтвердили, что плохое обоняние может быть ранним предвестником нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, а также фактором риска смерти”, – говорит профессор психиатрии Видья Камат. “Кроме того, в нашем исследовании изучаются факторы, которые могут влиять на взаимосвязь между обонянием и депрессией”.



В изучении использовались данные, полученные от 2125 здоровых участников в возрасте от 70 до 73 лет в рамках государственного “Исследования здоровья, старения и состава тела”. В начале исследования участники не испытывали трудностей при ходьбе на полкилометра, подъеме на 10 ступенек или выполнении обычных действий. Тесты включали оценку способности обнаруживать определенные запахи, депрессию и подвижности.



В 1999 году у 48% участников было нормальное обоняние, у 28% оно было снижено, а у 24% была аносмия. Участники с лучшим обонянием, как правило, были моложе тех, кто сообщал о значительной потере или гипосмии. Последующее наблюдение показало, что у четверти участников развились выраженные депрессивные симптомы. При дальнейшем анализе исследователи обнаружили, что люди со сниженной или значительной потерей обоняния имели повышенный риск развития значительных депрессивных симптомов в течение длительного времени, чем люди в группе с нормальным обонянием.



Исследователи также выявили три траектории депрессивных симптомов в исследуемой группе: стабильно-низкие, стабильно-умеренные и стабильно-высокие. Более слабое обоняние было связано с повышенным шансом того, что участник попадет в группы с умеренными или сильными депрессивными симптомами, а это означает, что чем хуже обоняние человека, тем выше его депрессивные симптомы.



“Потеря обоняния влияет на многие аспекты нашего здоровья и поведения, такие как ощущение испорченной пищи или ядовитого газа и удовольствие от еды. Теперь мы видим, что это также может быть важным индикатором уязвимости того, что что-то в вашем здоровье пошло не так”, – прокомментировал профессор Камат. “Запах – важный способ взаимодействия с окружающим миром, и это исследование показывает, что он может быть предупредительным признаком депрессии в пожилом возрасте”.



Обоняние человека работает через специализированные сенсорные клетки, называемые обонятельными нейронами, которые находятся в носу. Эти нейроны имеют один рецептор запаха, улавливающий молекулы, выделяемые окружающими нас веществами, которые затем передаются в мозг для интерпретации. Чем выше концентрация этих молекул, тем сильнее запах, и разные комбинации молекул приводят к разным ощущениям. Запах обрабатывается в обонятельной луковице, которая, тесно взаимодействует с миндалевидным телом, гиппокампом и другими структурами мозга, регулирующими и обеспечивающими память, принятие решений и эмоциональные реакции.



Исследователи пришли к выводу, что обоняние и депрессия могут быть связаны как биологическими (измененный уровень серотонина, изменение объема мозга), так и поведенческими (снижение социальной функции и аппетита) механизмами. Они планируют воспроизвести результаты этого исследования в других группах пожилых людей и изучить изменения в обонятельных луковицах, чтобы выяснить, действительно ли эта система изменена у людей с депрессией. Ученые также хотят знать, можно ли использовать обоняние в стратегиях вмешательства для снижения риска депрессии в пожилом возрасте.