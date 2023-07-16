



Пилотная программа доставляет больных раком с периферии в центр на вертолете

В партнерстве с Lahak Aviation и больницей Сафра в Тель-Ха-Шомер United Hatzalah инициировала пилотный проект по доставке больных раком из периферийных районов Израиля для лечения в больницах в центре Израиля с использованием своего парка вертолетов.



Одним из эффектов химиотерапии является то, что иммунная система пациента отключается на время лечения.



“Если у онкологического больного появляется даже небольшая температура, ему нужно спешить в отделение неотложной помощи, чтобы пройти наблюдение и при необходимости получить лечение антибиотиками”, – пояснила Михаль Геллер, мать Раайи Геллерстрадающей остеосаркомой. “Для онкологического больного попасть на несметное количество приемов итак достаточно сложно, но если еще появляется просто сильная простуда, то ему приходится снова возвращаться в больницу”.



Это сложная ситуация для тех, кто живет рядом с больницей. Но для пациентов, живущих на периферии, ситуация может быстро стать невыносимой. То, что должно было занять всего несколько часов для процедур или приема, становиться событием на весь день, порой вынуждая пациентов ночевать в больнице если на следующий день также назначено лечение.



Поэтому генеральный директор United Hatzalah Эли Поллак и президент-основатель Эли Бир решили помочь онкологическим больным, живущим на периферии.



“Наша цель – сократить время реагирования, чтобы людям не приходилось ждать медицинской помощи. Мы создали пилотный проект, который сократит время в пути для людей, живущих с раком, в больницу и обратно”.



Проект пока находится на стадии тестирования, но если он будет эффективен, организация планирует запустить проект на постоянной основе.



“Это поможет спасти жизни, потому что пациенты подвергаются воздействию микробов или вирусов во время поездки в больницу, и результаты могут быть катастрофическими”, – подчеркивают в компании.