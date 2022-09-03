



Пицца, колбаса и булочки: любимая еда может стать причиной ранней смерти

О том, что некоторые продукты промышленного приготовления вызывают рак, известно давно. Недавно итальянские ученые выяснили, что употребление мюсли, булочек и колбас также увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.



Исследователи проанализировали данные 22 тысяч человек за двенадцатилетний период. Они обратили внимание на то, что употребление переработанных и ультрапереработанных (прошедшие несколько этапов пищевой обработки) приводят к увеличению числа инфарктов и инсультов, а вместе с ними - к риску ранней смерти.



При этом ультрапереработанная пища оказалась опаснее - исследователи заявляют, что она имеет «первостепенное значение для определения риска смертности».



Автор исследования Мариалаура Боначчо утверждает, что 80% переработанной пищи также обладает низкой питательной ценностью. Она состоит из трансжиров и сахара и имеет мало клетчатки, полезных жиров и легкоусвояемого белка, поэтому не является здоровой.



Но главная причина ее опасности не в составе, а в технологии обработки - именно нагрев при высоких температурах или замороживание при очень низких, добавление эмульгаторов и текстуризаторов влияют на характеристики конечного продукта.



Ранее американские ученые уже писали о вреде переработанной пищи, но они выявили связь не с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а с онкологическими. А именно, с раком прямой кишки - грозной болезнью, смертность которого в некоторых регионах доходит до 65%.



Но в любом случае, если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.