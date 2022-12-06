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Pfizer и BioNTech судятся с Moderna
06.12.2022 16:54 Алина Груднева

Pfizer и BioNTech судятся с Moderna

Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech ответили Moderna встречным патентным иском по поводу вакцин против COVID-19.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Компании пытаются добиться отклонения иска в федеральном суде Бостона и вынесения постановления о том, что патенты конкурента не нарушаются.
 
Moderna подала в суд на Pfizer в августе, обвинив в нарушении своих прав на три патента, связанных с инновациями, впервые примененными еще до пандемии.
 
Pfizer и BioNTech ответили, что уверены в своей интеллектуальной собственности и будут "решительно защищаться" от претензий Moderna. В заявлении представителей двух компаний сказано, вакцины были разработаны независимо друг от друга, а патенты Moderna "намного превышают ее фактический вклад в эту область".
 
Производители также утверждают, что конкурент проигнорировал вклад их ученых в фундаментальную технологию мРНК, а также вклад исследователей из Национальных институтов здравоохранения США.

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