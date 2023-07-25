



Первый "ребенок из пробирки" родился в этот день 45 лет назад

Луиза Браун, известная как первый в мире ребенок из пробирки, родилась в этот день в 1978 году в Олдеме, Англия. Ее рождение стало важной вехой в репродуктивной медицине и вспомогательных репродуктивных технологиях.



Термин "ребенок из пробирки" был фразой, используемой для описания ребенка, зачатого в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). ЭКО включает оплодотворение яйцеклетки спермой вне организма, обычно в лабораторной чашке или пробирке, перед переносом полученного эмбриона в матку женщины для имплантации.



Зачатие и рождение Луизы Браун стало возможным благодаря новаторским усилиям британского гинеколога Патрика Степто и ученого Роберта Эдвардса. Степто провел процедуру извлечения яйцеклеток, а Эдвардс разработал технику ЭКО. Степто и Эдвардс посвятили годы исследованиям и экспериментам, чтобы разработать технику ЭКО, чтобы помочь парам, столкнувшимся с проблемами бесплодия, зачать ребенка. После усовершенствования процесса они успешно имплантировали эмбрион матери Луизы Браун, Лесли Браун, что привело к первому в мире успешному ЭКО.



Рождение Луизы Браун произвело революцию в репродуктивной медицине и открыло новые возможности для пар, борющихся с бесплодием. С тех пор ЭКО стало широко практиковаться и постоянно развиваться, помогая миллионам пар во всем мире стать родителями.