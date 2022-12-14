



Первые успехи в создании вакцины против рака кожи



Компания Moderna объявила 13 декабря о положительных и обнадеживающих результатах по вакцине, действующей против рака меланомы. Согласно отчетам компании, вакцина снизила риск смерти или рецидива заболевания на 44% по сравнению со стандартным лечением.



Рак меланома - один из самых распространенных видов рака. Нас часто просят наносить солнцезащитный крем и остерегаться длительного пребывания на солнце, чтобы не заболеть от него. Новая вакцина работает по методу mRAN, который мы хорошо помним по вакцине против коронавируса. Эта технология фактически позволяет организму бороться со специфическими белками и обучать иммунную систему атаковать клетки меланомы.



У 157 пациентов, получивших 9 доз вакцины, наблюдались признаки исчезновения симптомов и они хорошо реагировали на лечение по сравнению с теми, кто не получал вакцину. Однако важно отметить, что это предварительное исследование и речь идет о небольшой группе пациентов. Кроме того, у каждого пациента белки меланомы немного отличаются, поэтому вакцину придется производить уникально для каждого пациента, что затруднит массовое производство вакцины.

