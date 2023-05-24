



Перепутали сперму. Новая жалоба на больницу Ассута



В больнице "Ассута" нет ни минуты спокойствия. Около полугода назад случай подмены эмбрионов в больнице Ришон Ле Цион взбудоражил страну, а буквально на прошлой неделе ребенок, родившийся в результате IVF в "Ассуте" Рамат Ха-Хаяль, был признан генетически несовместимым со спермой своего отца.

Теперь стало известно о еще одном случае путаницы в отделении IVF.



Пара, обратившаяся в отделение репродукции больницы "Ассута" Ришон Ле Цион около месяца назад, утверждает, что, возможно, образцы спермы мужчины были подменены образцами спермы незнакомого человека в больнице. После того, как мужчина предоставил образец спермы, в больнице выдали паре медицинские бланки. Вскоре после этого пара заметила, что в этих бланках содержатся данные другого мужчины, который также предоставил образец спермы в больнице.



После того, как это обнаружилось, медицинский директор больницы позвонил паре, чтобы извиниться. По его словам, это ошибка при печати, а не обмен между образцами. В свете последних случаев пара опасается, что это еще одно упущение, и что в больнице подменили образцы спермы. В Ассуте, как и в предыдущем случае, не сообщили об этом случае в Министерство здравоохранения.



Адвокат Галит Каргер, представляющая интересы пары, атаковала Ассуту за то, что та не взяла на себя ответственность. "С тех пор, как произошел этот инцидент, мои клиенты не спят по ночам", - сказала она. "Они боятся, что кто-то другой забеременел от спермы моего клиента".



В больнице "Ассута" Ришон Лецион ответили следующее: "В работе лаборатории спермы, которую они выполняли профессионально, не было сбоя, а была процедурная ошибка, которая была вовремя остановлена, и никакого ущерба нанесено не было. Мы работаем профессионально, чтобы обеспечить качество лечения".