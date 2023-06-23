



Переносят комары: Туристов в Таиланде предупредили о вспышке смертельного вируса

В Таиланде резко увеличилось количество заразившихся чикунгуньей – вирусным заболеванием, переносимым комарами. Случаев смерти пока не зафиксировано, передает Outbreak News Today.



Согласно отчету Министерства здравоохранения королевства, за первую неделю июня зафиксировано 485 эпизодов инфицирования, что на 282 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Для сравнения, в начале лета было выявлено лишь 127 случаев. При этом портал не уточняет, в каких провинциях наблюдается всплеск инфицирования.



Стоит отметить, что в этом сезоне туристический поток в Таиланд существенно увеличился. Этому в первую очередь способствовало снятие ковидных ограничений в некоторых странах, например в Китае. По данным "Туристик Қамқор", за первые 5 месяцев 2023 года страну посетили 68 298 казахстанцев.

Издание отмечает, что Всемирная организация здравоохранения называет чикунгунью опасным заболеванием.



“Симптомы чикунгуньи схожи с состоянием при заражении вирусом зика или лихорадкой денге, что в некоторых случаях затрудняет диагностику. Признаки заболевания включают ломоту в мышцах, боль в суставах, тошноту, усталость, сыпь”, – информирует источник.



Специфического лечения заболевания, как и вакцины, нет.



"В целях защиты от укусов комаров-переносчиков рекомендуется пользоваться репеллентами, носить одежду с длинным рукавом, а в помещениях на окнах устанавливать москитные сетки", – советует издание.