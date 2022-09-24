



Передовой тест на смертельное заболевание мозга стал доступен в Израиле

В Израиле теперь доступен тест для выявления общеизвестно трудно диагностируемого расстройства головного мозга - болезни Крейтцфельдта-Якоба.



Как сообщает Times of Israel, тест можно пройти в медицинском центре "Сураски".



Эту болезнь вызывает аномальный инфекционный белок - прион. Этот белок обладает уникальными свойствами, благодаря которым он действует подобно вирусу или бактериям и заставляет другие прионы имитировать его поведение. Симптомы заболевания включают в себя потерю интеллекта и памяти, невнятную речь и изменения личности.



Болезнь неизлечима и обычно убивает больного в течение года. Но диагностика важна, потому что позволяет избежать лечения, подходящего для других болезней, но не для Крейтцфельдта-Якоба.



Как отмечается, болезнь Крейтцфельдта-Якоба непропорционально часто встречается среди евреев ливийского и тунисского происхождения. Подсчитано, что в Израиле проживают тысячи носителей мутации E200K, вызывающей это заболевание.



Тель-Авивский медицинский центр "Сураски" теперь стал одной из дюжины больниц по всему миру и первым в Израиле, которые проводят тест, дающий высокоточный диагноз на основе анализа спинномозговой жидкости.



"Этот метод является первым в мире автономным тестом, позволяющим диагностировать болезнь Крейтцфельдта-Якоба с очень высокой точностью - чувствительностью 92 процента. Это сложный в освоении и трудновыполнимый тест, и мы считаем очень важным для обнаружения болезни то, что мы привезли его в Израиль", - заявила Ифат Алкалай, директор лаборатории клинической иммунологии "Сураски".