



Перечислены продукты, укорачивающие жизнь на 15 лет

В список ультра-обработанных продуктов из супермаркета, которые сильно вредят здоровью, входят не только различные чипсы и прочая вредная пища.



По данным Express, диетолог Тим Спектор предоставил список того, что не стоит потреблять, поскольку от этого укорачивается жизнь на 10-15 лет.



По его словам, оказывается, в список ультра-обработанных продуктов, вредящих здоровью кишечника, входят смузи, детские йогурты и бутерброды, продаваемые в магазине.



"Такие продукты заставят вас переедать суточную калорийность, вы не почувствуете себя сытым, когда съедите их, вам захочется есть больше, вы почувствуете легкую тошноту, и ваше настроение ухудшится", - пояснил эксперт.



По его словам, также из рациона стоит исключить соленые снеки, крекеры, картофель фри, замороженную пиццу и другие готовые блюда, в том числе, мясные полуфабрикаты.



Чтобы поддерживать свое здоровье, диетолог посоветовал включить в рацион орехи, семена, кофе, специи, темный шоколад, фрукты и овощи.

