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Перечислены продукты, от которых стоит отказаться, чтобы не храпеть
31.08.2023 16:52 Алина Груднева

Перечислены продукты, от которых стоит отказаться, чтобы не храпеть

Определенные продукты могут вызывать храп, поскольку они провоцируют выработку большого количества слизи и вызывают воспаление носовых ходов.

Эксперт в области здорового питания Эшли Тош рассказала британскому таблоиду Daily Star, что стоит употреблять овощи, фрукты, лосось и орехи перед сном, чтобы свести это неприятное явление к минимуму.

А вот сократить стоит потребление молочных продуктов. Следует отказаться от сыра, йогурта и мороженого перед сном. Также не стоит употреблять сладкие продукты и напитки. То же самое можно сказать и о продуктах на основе пшеницы, включая хлеб и выпечку.

Ни в коем случае нельзя есть фаст-фуд перед сном. И, наконец, эксперт советует сократить потребление жирного мяса по вечерам.

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