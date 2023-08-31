



Перечислены продукты, от которых стоит отказаться, чтобы не храпеть

Определенные продукты могут вызывать храп, поскольку они провоцируют выработку большого количества слизи и вызывают воспаление носовых ходов.



Эксперт в области здорового питания Эшли Тош рассказала британскому таблоиду Daily Star, что стоит употреблять овощи, фрукты, лосось и орехи перед сном, чтобы свести это неприятное явление к минимуму.



А вот сократить стоит потребление молочных продуктов. Следует отказаться от сыра, йогурта и мороженого перед сном. Также не стоит употреблять сладкие продукты и напитки. То же самое можно сказать и о продуктах на основе пшеницы, включая хлеб и выпечку.



Ни в коем случае нельзя есть фаст-фуд перед сном. И, наконец, эксперт советует сократить потребление жирного мяса по вечерам.