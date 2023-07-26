



Перечислены продукты, которые портят зрение

На здоровье глаз влияет не только количество времени, проведенное за экранами телефонов и компьютеров, но и питание.



По данным Healthier Steps, есть пять видом продуктов, которые могут испортить зрение.



К первой группе относятся обработанные пищевые продукты, которые содержат много натрия и соль. Их чрезмерное употребление может вызвать задержку жидкости и повышение артериального давления, что, в свою очередь, может привести к повышению внутриглазного давления, а также вызвать симптомы синдрома сухого глаза.



Кроме того, на зрение влияют сладкие газированные напитки, которые могут повысить уровень сахара в крови. Это может привести к воспалению ткани глаз.



Эксперты также советуют не злоупотреблять жареной пищей. Свободные радикалы, которые выделяет масло при высоких температурах, могут вызвать окислительный стресс в организме. Это может негативно сказаться и на клетках сетчатки.



Еще одним источников проблем, как ни странно, является алкоголь. Он может вызвать синдром сухого глаза, истощение запасов жидкости, раздражение и воспаление вен и капилляров.



Также стоит избегать кофеин, поскольку он может увеличить приток крови к глазам.

