Перечислены продукты, которые портят зрение
На здоровье глаз влияет не только количество времени, проведенное за экранами телефонов и компьютеров, но и питание.
По данным Healthier Steps, есть пять видом продуктов, которые могут испортить зрение.
К первой группе относятся обработанные пищевые продукты, которые содержат много натрия и соль. Их чрезмерное употребление может вызвать задержку жидкости и повышение артериального давления, что, в свою очередь, может привести к повышению внутриглазного давления, а также вызвать симптомы синдрома сухого глаза.
Кроме того, на зрение влияют сладкие газированные напитки, которые могут повысить уровень сахара в крови. Это может привести к воспалению ткани глаз.
Эксперты также советуют не злоупотреблять жареной пищей. Свободные радикалы, которые выделяет масло при высоких температурах, могут вызвать окислительный стресс в организме. Это может негативно сказаться и на клетках сетчатки.
Еще одним источников проблем, как ни странно, является алкоголь. Он может вызвать синдром сухого глаза, истощение запасов жидкости, раздражение и воспаление вен и капилляров.
Также стоит избегать кофеин, поскольку он может увеличить приток крови к глазам.