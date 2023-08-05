



Перечислены популярные ошибки при питании на работе

Многие допускают вполне распространенные ошибки при питании в рабочее время, что, в конечном итоге, пагубно сказывается на здоровье и весе.



Об этом сообщает диетолог Светлана Фус.



По словам специалиста, как правило, ошибки допускаются из-за дефицита свободного времени в обеденный перерыв и пагубного пристрастия к перекусам на скорую руку.



Ошибки при питании на работе



Много тонизирующих напитков.

В этот список входят кофе, крепкий чай, энергетические напитки и газировка с высоким содержанием кодеина. По словам диетолога, употребление этих напитков в больших количествах ухудшает усвоение железа и кальция.



Ненормированное питание

По словам диетолога, слишком большие перерывы между приемами пищи или очень частые перекусы, а также питание всухомятку, плохое пережевывание из-за нехватки времени приводят к застойным процессам в желчевыводящих путях. Более того, может произойти обострение хронических заболеваний ЖКТ.



3.Однообразное питание.



Диетолог советует не прибегать к однообразным обедам, а баловать себя разными блюдами, поскольку в течение длительного времени такое питание может привести к дефициту витаминов и минералов.



4.Фаст-фуд.



При употреблении еды быстрого приготовления организм получает переизбыток глюкозы и жиров, что может способствовать развитию сахарного диабета, а также нарушению обмена веществ и избыточной массе тела.



5.Сладкое - питание для мозга



Фус подчеркнула, что многие ведутся на популярный миф о том, что сладости "питают наш мозг". На самом же деле, около 19% энергии от величины основного обмена приходится на эту умственную работу. Снижение работоспособности в первую очередь связано с неполноценным и нерегулярным питанием.



6.Дефицит фруктов, овощей и зелени



Недостаток в рационе фруктов, овощей и какой-либо зелени, которые содержат большое количество клетчатки, приводят к застою желчи и неправильному функционированию организма.

