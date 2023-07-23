



Пандемия COVID привела к увеличению расстройств пищевого поведения

“Эпидемия коронавируса привела к резкому увеличению числа подростков, страдающих расстройствами пищевого поведения”, – предупреждает Йоав Ларон, директор отделения по расстройствам пищевого поведения службы здравоохранения “Клалит” в округе Хайфа и Западная Галилея.



По его словам, данные, собранные в Израиле и на Западе свидетельствуют об увеличении примерно на 100-150% доли подростков с диагностируемыми расстройствами пищевого поведения.



“Причины для этого разнообразны – социальная изоляция, повышение уровня стресса и напряжения, нарушение рутины, возвращение чувства контроля через расстройство пищевого поведения и повышенное цифровое воздействие, – поясняет доктор.





По словам Ларона, одна из основных причин всплеска расстройств пищевого поведения связана с повышенным цифровым воздействием во время коронавируса, что ставит перед подростками и их родителями сложные задачи, особенно когда подростки уезжают на летние каникулы.



“По мере того, как подростки проводят больше времени перед экранами, увеличивается и их воздействие на телесные образы, которые не соответствуют реальности”, – отмечает он. “Эта проблема гораздо чаще встречается среди девочек”.



Ларон объясняет, что в цифровом мире (телевидение, кино, соцсети и т. д.) мало девочек-подростков и женщин, которые не были бы чрезвычайно худыми.



“Ведущие новостей, ведущие актрисы сериалов и сетевые звезды почти без исключения имеют худощавое телосложение. Просмотр цифрового контента – это своего рода промывание мозгов, которое устанавливает в их сознании внутреннюю модель, что худощавость – это красиво, а любой другой тип телосложения ненормален и неуместен”, – говорит он.



Доктор рекомендует сокращать время пребывания детей перед экраном и следить за просматриваемым ими контентом.



“По мере взросления детей стоит начинать доносить до них скрытый смысл цифрового контента”, – говорит он. “В любом случае крайне важна ранняя диагностика расстройства пищевого поведения и помощь соответствующих специалистов, которая предотвращает необратимый ущерб и снижает риск развития хронического заболевания и риск смерти”.