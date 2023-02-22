



Пациент с ВИЧ выздоровел после трансплантации стволовых клеток

Мужчина с ВИЧ избавился от вируса после пересадки стволовых клеток. Речь идет об известном “Пациенте из Дюссельдорфа”, который стал объектом научного исследования. Соответствующие результаты были недавно опубликованы в Nature Medicine.



В то время как ВИЧ остается в организме во время антиретровирусной терапия, трансплантация стволовых клеток может “существенно уменьшить вирусный резервуар”, в котором вирус сохраняется.



Отмечается, что у 53-летнего пациента с ВИЧ был рак (лейкемия). Ему в 2013 году сделали трансплантацию костного мозга, в результате чего его клетки были заменены донорскими устойчивыми к ВИЧ стволовыми клетками.



Пациент получал антиретровирусную терапию. Хотя его ВИЧ считали неопределяемым, но у него все еще были резервуары ВИЧ, поэтому его проверили на наличие следов вирусной ДНК и РНК. Однако дополнительные тесты показали, что вирус не воспроизводится.



Медицинская бригада решила проверить, что произойдет, если он прекратит терапию. В 2018 году, спустя 69 месяцев, он прекратил прием терапии — и с тех пор у него нет ВИЧ.



“Это показывает, что удалить ВИЧ из организма не невозможно — это просто очень сложно”, — сказал вирусолог Бьорн-Эрик Йенсен, руководивший медицинской бригадой во время лечения этого пациента.



Тем не менее, согласно Nature Medicine , это лечение, скорее всего, не будет использоваться у пациентов с ВИЧ, у которых нет лейкемии. Ученые проверяют, что произойдет, если собственные стволовые клетки пациента будут модифицированы, чтобы иметь мутацию, необходимую для блокирования ВИЧ, что означает, что им не понадобится донор.



