



Ожирение у израильтян: привычный метод диагностики поставили под сомнение

Измерение индекса массы тела (ИМТ) является менее точным для определения ожирения, чем считалось раньше.



К такому выводу по итогам исследования пришли ученые из Тель-Авивского университета.



Они проанализировали антропометрические данные 3000 женщин и мужчин в Израиле – показатели ИМТ, DXA-сканирование (рентгеновские снимки, используемые для измерения состава тела, включая содержание жира) и кардиометаболические маркеры крови.



Около трети участников имели нормальный вес. При этом, у 38,5% женщин и 26,5% мужчин было выявлено "ожирение при нормальном весе". То есть, они имели избыточное содержание жира в организме, несмотря на нормальный вес.



Сопоставив процент жира с маркерами крови, исследование выявили корреляцию между "ожирением при нормальном весе" и высоким уровнем содержания сахара в крови, жира и холестерина. В то же время, у 30% мужчин и 10% женщин с избыточным весом был выявлен нормальный процент жира в организме.



Исследователи считают, что медучреждения нужно оборудовать устройствами для измерения процентного содержания жира в организме. Они пришли к выводу, что подсчет процента содержания жира является гораздо более надежным показателем общего состояния здоровья человека и кардиометаболического риска, чем ИМТ.



"Результаты нашего исследования указывая на то, что ожирение при нормальном весе встречается в Израиле гораздо чаще, чем мы предполагали. Более того, эти люди, находясь в пределах нормы по показателю ИМТ, обычно выпадают из поля зрения. В отличие от людей с избыточным весом, они не получают лечения или инструкций по изменению своего питания или образа жизни, что повышает риск кардиометаболических заболеваний", - сказали ученые.