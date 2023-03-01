



Ожирение искажает результаты диагностики и лечения сердечных заболеваний

Избыточный вес влияет на здоровье вашего сердца больше, чем вы думаете. В новом обзорном документе JACC из клиники Майо рассказывается, как ожирение влияет на общие тесты, используемые для диагностики сердечных заболеваний, и влияет на лечение. Об этом пишет NewsMedical.



Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в США и во всем мире, однако их в значительной степени можно предотвратить.



“Избыток жира действует как своего рода фильтр и может исказить показания теста в сторону недо- или гипердиагностики. Ожирение влияет почти на все диагностические тесты, используемые в кардиологии, такие как ЭКГ, КТ, МРТ и эхокардиограмма”, - говорит Франсиско Лопес-Хименес, доктор медицинских наук и директор профилактической кардиологии в клинике Майо



Процедурные вмешательства, такие как установка стента через ногу или операция на сердце, могут быть более трудными для выполнения у пациентов со значительным ожирением. Также это может вызвать большое количество осложнений, таких как повышенный риск инфекции в месте раны.



Пациентам с ожирением потребуется скорректировать стандартную лекарственную терапию для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые лекарства, такие как бета-блокаторы, могут повлиять на способность пациента похудеть, и доктор Лопес-Хименес подчеркивает важность использования альтернативных подходов, чтобы предотвратить набор веса такими пациентами или помочь им похудеть.



Рекомендации по снижению веса могут быть трудными для выполнения, потому что пациентам с сердечными заболеваниями труднее двигаться, и они будут чувствовать одышку во время тренировок. Это часто мешают пациентам заниматься физической активностью, но доктор Лопес-Хименес отмечает, что физические упражнения важны не только для похудения, но и для здоровья сердца.



Стандартная программа по снижению веса включает терапевта, диетолога и иногда психолога. Если этого недостаточно, доктор Лопес-Хименес говорит, что есть другие ресурсы, такие как бариатрическая хирургия и лекарства, которые могут помочь пациентам похудеть. Клиника Мэйо недавно запустила междисциплинарную кардиометаболическую программу для борьбы с ожирением, снижения сопутствующих заболеваний и помощи пациентам в улучшении качества их жизни.



