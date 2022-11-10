



Отравление свинцом в детском возрасте ведет к ранней деменции – исследование

Данные нового исследования свидетельствуют о том, что воздействие свинца в детстве может привести к снижению когнитивных способностей во взрослом возрасте, а это означает, что у людей раньше появляются симптомы деменции.



Исследование, одно из первых, в котором изучались многолетние последствия отравления свинцом, предполагает, что страны могут столкнуться с резким ростом числа людей, страдающих деменцией.



"В США и, я думаю, в Великобритании дети подвергались наибольшему воздействию свинца в 1960-х и 70-х годах. В то время использовался наиболее этилированный бензин, свинец в краске был еще широко распространен, а муниципальные системы водоснабжения мало что делали для очистки воды от свинца", — сказал профессор Джон Роберт Уоррен из Миннесотского университета в Миннеаполисе, который участвовал в исследовании.



"Дети того времени, которым сейчас за 40, 50 и чуть за 60, скоро вступят в период жизни, когда когнитивные нарушения и слабоумие станут обычным явлением. Так что, потенциально, это грядущая волна проблем для людей, которые были наиболее уязвимы".



Хотя ученым давно известно, что дети и взрослые, подвергшиеся воздействию свинца, имеют более низкие когнитивные и образовательные результаты, лишь немногие исследования изучали долгосрочные последствия.



Уоррен и его коллеги объединили данные проведенного в США исследования здоровья и выхода на пенсию, в ходе которого в течение нескольких десятилетий отслеживалось здоровье мозга тысяч взрослых, с записями переписи населения, чтобы точно определить, где 1089 из этих людей жили в детстве. Они также нанесли на карту расположение городов, в которых использовались свинцовые трубы и вода была кислой или щелочной, что свидетельствует о высоком воздействии свинца.



Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что люди, которые в детстве жили в городах с загрязненной свинцом водой, имели худшие исходные когнитивные функции — меру их способности учиться, обрабатывать информацию и рассуждать — в возрасте 72 лет по сравнению с теми, кто жил в других местах. Разница состояния здоровья обследуемых составила примерно восемь лет "биологического возраста".

