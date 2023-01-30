



Открыто "зимнее" детское отделение в университетском медицинском центре "Сорока"



На прошлой неделе в Детском центре «Сабан» при больнице «Сорока» открылось «зимнее» детское отделение в связи со значительным ростом заболеваемости и госпитализации, характерных для зимнего периода.



Респираторные вирусы, такие как RSV и грипп, вернулись в этом году в полную силу, в результате чего заболеваемость новорожденных и детей по всей стране очень высока.



В последнее время заполняемость отделений Детского центра «Сабан» составляет в среднем около 130%.



Руководство больнице «Сорока» совместно с больничной кассой «Клалит» приняло решение открыть специальное «зимнее» отделение на 15 больничных коек под руководством докторов Саида Абу Абеда и Авивы Зандер.



Профессор Дуди Гринберг, заведующий Детским центром «Сабан» и детским инфекционным отделением в больнице «Сорока»: «Сейчас мы наблюдаем высокую заболеваемость среди младенцев и детей как в Израиле, так и в мире. Заболеваемость, требующая большого количества госпитализаций в связи с ростом случаев пневмонии и необходимостью подачи кислорода и дополнительных процедур. Открытое нами отделение облегчит нагрузку на больницу. Кроме того, в связи с этой ситуацией призываю всех сделать прививку от гриппа, как детям, так и взрослым."



Доктор Шломи Кодеш, заведующий университетским медицинским центром «Сорока»: «Мы несем большую ответственность как крупнейший медцентр и единственная больница в регионе, отвечающая за здоровье жителей Негева, в том числе за растущее поколение детей южного округа.

Открытие «зимнего» отделения для детей необходимо для решения сложных задач зимнего сезона этого года.

Я благодарю всех сотрудников Детского центра «Сабан», которые, несмотря на необычную по масштабу заболеваемость, продолжают оказывать всю возможную помощь госпитализированным детям и их семьям».

