



Отчет: Израиль - рекордсмен по смертности от инфекционных заболеваний

В Израиле самый большой процент умирающих от инфекционных заболеваний граждан.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показатель примерно на 73% больше, чем в Греции, которая занимает второе место в списке.

Также в Израиле самый высокий уровень заполняемости больниц среди всех стран ОЭСР.

По словам директора по сестринскому делу Медицинского центра Ассута Инбаль Амит, коек в больницах не хватает. А в год в медучреждениях умирают около 6000 человек от инфекционных заболеваний.