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Отчет: Израиль - рекордсмен по смертности от инфекционных заболеваний
01.12.2022 14:43 Алина Груднева

Отчет: Израиль - рекордсмен по смертности от инфекционных заболеваний

В Израиле самый большой процент умирающих от инфекционных заболеваний граждан.

 
Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показатель примерно на 73% больше, чем в Греции, которая занимает второе место в списке.
 
Также в Израиле самый высокий уровень заполняемости больниц среди всех стран ОЭСР.
 
По словам директора по сестринскому делу Медицинского центра Ассута Инбаль Амит, коек в больницах не хватает. А в год в медучреждениях умирают около 6000 человек от инфекционных заболеваний.

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