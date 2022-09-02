



Оспа обезьян снова напомнила о себе: в Европе новая смерть

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян. Пациент имел сопутствующие заболевания. Об этом сообщается в еженедельном докладе бельгийского института здравоохранения Sciensano, пишет France 24.



"На сегодня зарегистрирован один случай смерти человека, который заразился обезьяньей оспой, при этом у него были сопутствующие заболевания", - говорится в отчете.



Всего, по данным института, в конце августа в Бельгии насчитывалось 706 зарегистрированных случаев оспы обезьян. Кроме этого, госпитализировали 32 пациентов, у них была сложная форма течения болезни.

