



Ошибочное оплодотворение: с Ассуты требуют 34 миллиона шекелей



Спустя три месяца после того, как стало известно об “ошибочном оплодотворении” в больнице Ассута Рамат Ха Хаяль, 12-й канал опубликовал информацию о том, что супружеская пара, оказавшаяся в центре событий, подала на больницу иск на сумму 34 млн. шекелей.



Супружеская пара случайно обнаружила в результате проведенного теста отсутствие генетической совместимости между двумя своими детьми и отцом семейства.



Около пяти лет назад Д. и ее муж прошли курс лечения от бесплодия в клинике Ассута Рамат Ха Хаяль После лечения им удалось родить двоих детей, но около трех месяцев назад возникло подозрение, что у их маленького сына, которому около двух лет, есть проблемы со здоровьем, поэтому специалист по генетике из больницы Шнайдер рекомендовал супругам пройти генетический тест. После него выяснилось, что сын рожден не от отца.



Упущения в Ассуте свидетельствуют о том, что, больница не проявляла ответственности по отношению к пациенткам. Адвокат Гилад Гинзбург, представляющий интересы супружеской пары, сказал: "Ассута не только провела кампанию прикрытия с целью закрыть дело “втихую” по договоренности с родителями, но и распространяла слухи о супругах. Очень нехорошие слухи, то, чего говорить нельзя".

