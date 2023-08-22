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Органы 10-летней девочки спасли жизни четырем детям
22.08.2023 17:05 Алина Груднева

Органы 10-летней девочки спасли жизни четырем детям

Органы 10-летней девочки, умершей после удара током, спасли жизни четырем детям.

Пострадавшая была госпитализирована в Беэр-Шеве 10 дней назад в критическом состоянии.

В понедельник, 21 августа, медики были вынуждены констатировать смерть девочки. После трагедии сотрудники больницы попросили семью пожертвовать органы ребенка.

В итоге, сердце девочки было пересажено 7-месячному мальчику в медицинском центре "Шиба". Ее печень спасла 5-летнюю девочку в детской больнице "Шнайдер". По одной из почек получили мальчики 12 и 13 лет.

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