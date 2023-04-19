



Опрос: врачи готовы закрыть систему здравоохранения из-за правовой реформы

Большинство врачей, 89,95%, готовы к возможности закрытия системы здравоохранения в случае проведения правовой реформы.



Соответствующие результаты опроса получил председатель Израильской медицинской ассоциации профессор Сион Хагай.



"Функциональная и этичная система здравоохранения должна опираться на демократическое правительство и сильную и независимую судебную систему, которая гарантирует, что права пациентов, врачей и системы здравоохранения не будут нарушены", - согласны они с утверждением.



Руководители медицинских профсоюзов сказали Хагаю, что, если постановления БАГАЦа не будут соблюдаться, и это приведет к конституционному кризису, врачи объявят трудовой спор с возможностью закрытия всех "неэкстренных медицинских служб".



В свою очередь, некоторые врачи подписали собственную петицию с призывом к медикам не лезть в политику.