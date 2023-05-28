



Опрос: израильские пациенты с психическими расстройствами довольны лечением

Несмотря на негативную огласку в последние годы о жестоком обращении с людьми в центрах психического здоровья в различных частях страны, новый независимый опрос пациентов показал, что их подавляющее большинство довольны лечением, пишет jpost.



Результаты опроса показали, что 72% опрошенных пациентов удовлетворены лечением. 90% сказали, что удовлетворены уважительным обращением, которое они получили, и 82% считают, что они чувствовали себя в хороших руках; 88% сказали, что чувствовали себя защищенными и в безопасности во время госпитализации; 81% из них сказали, что получили ответы на свои вопросы без особых усилий; 74% удовлетворены условиями госпитализации; и 84% сказали, что они могут обратиться к своему лечащему врачу с любым вопросом.



Кроме того, 70% опрошенных пациентов сообщают, что с ними обсуждался процесс подготовки к выписке, 69% удовлетворены разнообразием предлагаемых мероприятий, а индекс расширения возможностей пациентов составляет 74%. По данным опроса, суммарная оценка опроса пациентов на национальном уровне составила 78%.



Минздрав опубликовал результаты опроса, который проводился в период с ноября 2021 по июнь 2022 года в психиатрических больницах и клиниках. Опрошено 1052 пациента мужского и женского пола в возрасте от 18 лет и старше, находившихся на стационарном лечении не менее 12 дней в открытых и закрытых палатах и ​​готовившихся к выписке, было задано 40 вопросов на различные темы. Сотрудники больницы при осмотре не присутствовали.



Меньшие показатели удовлетворенности в целом и по большинству параметров выявлены среди групп пациентов, госпитализированных не по своей воле в связи с опасностью для себя, пациентов, госпитализированных в закрытые палаты, и молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет.



Министр здравоохранения Моше Арбель заявил, что "улучшение качества обслуживания пациентов является вопросом первостепенной важности в системе здравоохранения в целом и в психиатрических больницах и клиниках в частности. Команда, преданная делу, приносит пациенту положительные эмоции и способствует более качественному лечению. Правильное лечение неразрывно связано с эмоциональной поддержкой и уважительным человеческим отношением к пациентам и членам их семей. Медицинский персонал с высоким уровнем обслуживания помогает пациенту получить положительный опыт".



