



Опасность птичьего гриппа выше, чем когда-либо – исследование

Согласно новому исследованию продолжающаяся вспышка птичьего гриппа, которая началась в конце 2021 года в Европе и Америке, отмечена быстрыми генетическими изменениями и резко возросшей вирулентностью как у птиц, так и у млекопитающих.



В рецензируемом исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые из Детской исследовательской больницы в Мемфисе, штат Теннесси, обнаружили, что новые штаммы вируса птичьего гриппа H5N1 быстро изменялись и становились более опасными по мере распространения в Европе и Америке в последние два года.



В последние месяцы было обнаружено, что все большее число млекопитающих заражено вирусом: в России и Америке зарегистрирована массовая гибель тюленей и морских львов, обнаружены десятки зараженных лисиц, скунсов, дельфинов, енотов, кошек и других млекопитающих.



“Мы еще не видели такого вируса, как этот”, – говорит автор-корреспондент Ричард Уэбби из Департамента инфекционных заболеваний. “За 24 года отслеживания этой конкретной линии гриппа H5N1 мы еще не видели такой способности вызывать заболевание и сохраняться в популяциях диких птиц”.



Ученые обнаружили, что вирус получил другую версию вирусного белка, называемого нейраминидазой, которая увеличила его способность передаваться между птицами, прежде чем он прибыл в Канаду, а затем распространился на остальную часть Америки. Достигнув Канады, вирус снова быстро мутировал, смешиваясь с другими вирусами гриппа и становясь более приспособленным к воздействию на популяции птиц, в том числе тех видов, которые раньше гриппом не болели. Вирус также стал более опасным с тех пор, как он распространился по Америке – хорьки, инфицированные образцами вируса, взятыми у зараженного орла в феврале 2022 года, испытывали быструю потерю веса, вялость и серьезные неврологические симптомы, такие как паралич и нарушение мышечного контроля.



“Некоторые из этих вирусов действительно опасны”, – добавляет Уэбби. “В мозгу инфицированных животных содержится огромное количество вируса. Это отличительная черта этих штаммов гриппа – повышенная патогенность, связанная с высокой вирусной нагрузкой в ​​головном мозге. Это одни из самых вирулентных вирусов, которые мы наблюдали за более чем 24 года их исследований”.



Ученые отмечают, что образцы вируса с большим количеством генных сегментов, полученные от североамериканских линий, вызывают более тяжелое течение заболевания. Уэбби подчеркивает, что эта ситуация удивительна, поскольку способность вирусов вызывать тяжелые заболевания изменилась всего за несколько случаев повторной ассоциации.



Однако, вирус все еще не приспособился к эффективному распространению между людьми и по-прежнему представляет низкий риск для человека. Ученые, однако, отметили, что для обеспечения устойчивой передачи вируса от человека к человеку необходимо всего несколько аминокислотных замен в нескольких белках гриппа.



“В целом их риск для человека по-прежнему низок”, – объясняет Уэбби. “Но этот риск меняется, и эти вирусы делают то, чего мы раньше не видели от H5. Они вошли в популяцию диких птиц континента, они рассортировались, и их поддерживали с течением времени. Сейчас существует много разных типов, и они очень неприятные”.



Ян Браун, глава вирусологического агентства Великобритании по охране здоровья животных и растений, заявил, что потребуется “два или три незначительных изменения в одном белке вируса”, чтобы птичий грипп стал более адаптированным к человеку.