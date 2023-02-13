



Почему опасно спать с включенным отоплением

Многие зимой винят холод во всех своих болезнях – от гриппа до зимней депрессии. На самом деле холод не так часто является причиной болезней. Настоящим виновником заражения вирусами является отсутствие вентиляции.



Есть еще одно существенное препятствие для здоровья каждую зиму – отопление. Важно держать тело в тепле, чтобы оно оставалось здоровым и стимулировало кровообращение, но преувеличивать не стоит. Большинство людей проводит холодные зимние дни и ночи в отапливаемых закрытых помещениях. Вентиляция помещений может снизить вероятность заражения.



Доктор Идан Горен дал несколько дельных советов по этому поводу.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимальную температуру 20⁰. Так что в действительно холодные ночи разумно держать отопление включенным, но нужно обязательно проветривать помещение. Одной из типичных проблем пребывания в кондиционируемых помещениях является недостаточно влажный воздух, что может вызвать сухость во рту и боль в горле. Сухость может повредить слизистые оболочки верхних дыхательных путей и даже повысить их восприимчивость к инфекциям, поэтому важно поддерживать в помещении необходимую влажность. Из-за длительного пребывания в кондиционированном помещении кожа теряет влагу. Если ее не вернуть коже, например, с помощью увлажняющего крема, может возникнуть покраснение, зуд и другие дискомфортные явления.

Помимо этого, системы переменного тока считаются благодатной средой для размножения патогенов, таких как грибы и бактерии, поэтому они имеют высокий потенциал для распространения болезней. Исследователи из Луизианы, протестировавшие кондиционеры в автомобилях, обнаружили, что в 22 из 25 отобранных автомобилей была плесень, которая распространялась при включенном кондиционере. Аллергия также может быть вызвана пребыванием зимой в закрытых и непроветриваемых помещениях рядом с различными аллергенами, такими как клещи домашней пыли и плесень от кондиционеров.Нужно регулярно чистить фильтры и другие части кондиционера. Их рекомендуется мыть или протирать тканью, смоченной в антисептике, чтобы устранить споры плесени и предотвратить их распространение. При включении кондиционера нужно приоткрыть окно для проветривания, которое освежает воздух и повышает влажность.Лучше использовать радиатор, который сушит меньше, чем кондиционер. Если вы все-таки выбираете кондиционер, установите его на температуру до 22 градусов, чтобы он меньше сушил воздух. Избегайте отопления каминами и масляными печами, которые выделяют токсичные вещества.