



Опасно ли глотать арбузные косточки – ответ ученых

Исследователи опровергли главный страх детства для многих: если проглотить несколько арбузных косточек, катастрофа не случится. Даже наоборот – в них обнаружили много полезного. Об этом пишет Daily Mail.



“Семена арбуза являются естественным источником марганца, фосфора, калия, белка, фолиевой кислоты, незаменимых жирных кислот, железа и цинка. Эти питательные вещества помогают нормальному функционированию мозга и нервной системы, в то время как фосфор способствует здоровому формированию костей и улучшает пищеварение”, – рассказала диетолог Лорен Манакер.



Но и это еще не все – оказывается, семена арбуза содержат полезные антиоксиданты и жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина и уменьшают вероятность сердечного приступа или инсульта.

