Опасная привычка: не спешите прилечь после еды
Для многих людей возможность прилечь сразу после сытного обеда или ужина является неотъемлемой частью комфорта. Но такая привычка таит в себе серьезные риски для здоровья, пишет BigC.
Хотя природа миллионы лет отлаживала наш механизм пищеварения, он остается очень чувствительным к любым внешним воздействиям, начиная от состава продуктов, которые мы едим, и заканчивая позой, которую принимает тело в процессе принятия пищи и сразу после трапезы, когда еда активно переваривается.
Если вы часто поддаетесь соблазну прилечь после обеда, вас поджидает опасность получить несколько проблем со здоровьем:
- Изжога или Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Это патологическое состояние возникает, когда желудочный сок идет в обратном направлении и обжигает пищевод. Привычка лежать сразу после еды может стать ее основным провоцирующим фактором. Лучшее, что вы можете сделать после еды – это неспешно прогуляться несколько минут.
- Вялый процесс пищеварения. Когда человек спит, его пищеварение переключается "в фоновый режим", поэтому увеличивается время, которое желудок тратит на переработку еды. В результате он "изнашивается" быстрее, как и любой механизм, работающий со сверхнагрузкой.
- Избыточный вес. Человеческое тело активно сжигает энергию, когда получает физическую или умственную нагрузку. Поэтому когда вы сразу после еды ложитесь и засыпаете, то есть даете "отпуск" и мышцам, и мозгу, ваш организм начинает "откладывать про запас" все полученные с едой калории. Самая удобная для этого форма – жировые молекулы.