



Опасная привычка: не спешите прилечь после еды

Для многих людей возможность прилечь сразу после сытного обеда или ужина является неотъемлемой частью комфорта. Но такая привычка таит в себе серьезные риски для здоровья, пишет BigC.



Хотя природа миллионы лет отлаживала наш механизм пищеварения, он остается очень чувствительным к любым внешним воздействиям, начиная от состава продуктов, которые мы едим, и заканчивая позой, которую принимает тело в процессе принятия пищи и сразу после трапезы, когда еда активно переваривается.

Если вы часто поддаетесь соблазну прилечь после обеда, вас поджидает опасность получить несколько проблем со здоровьем:

Изжога или Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Это патологическое состояние возникает, когда желудочный сок идет в обратном направлении и обжигает пищевод. Привычка лежать сразу после еды может стать ее основным провоцирующим фактором. Лучшее, что вы можете сделать после еды – это неспешно прогуляться несколько минут.

Вялый процесс пищеварения. Когда человек спит, его пищеварение переключается "в фоновый режим", поэтому увеличивается время, которое желудок тратит на переработку еды. В результате он "изнашивается" быстрее, как и любой механизм, работающий со сверхнагрузкой.

Избыточный вес. Человеческое тело активно сжигает энергию, когда получает физическую или умственную нагрузку. Поэтому когда вы сразу после еды ложитесь и засыпаете, то есть даете "отпуск" и мышцам, и мозгу, ваш организм начинает "откладывать про запас" все полученные с едой калории. Самая удобная для этого форма – жировые молекулы.

Несмотря на то, что идея лечь спать сразу после еды может быть привлекательной, очевидно, что это не лучший выбор для нашего здоровья. Активность после еды, даже если это просто легкая прогулка или несложная работа по дому, может стать решающим фактором для сохранения здоровья надолго.