



Омлет: все, что нужно знать о полезном завтраке

Многие любят употреблять на завтрак омлет, поскольку яйца является отличным источником качественного белка, необходимого для построения и восстановления тканей.



По данным Министерство здравоохранения Израиля, этот продукт также важен для поддержания мышечной массы и общего развития.



"Яйца полны необходимых питательных веществ, таких как витамины B и D, минералы и антиоксиданты, которые укрепляют здоровье. Они также являются хорошим источником ненасыщенных жиров и в умеренных количествах могут способствовать сбалансированному питанию", - сказано в сообщении.



Медики рекомендуют обратить внимание на то, что яйца, как и все продукты животного происхождения, можно употреблять с периодичностью несколько раз в неделю, а не каждый день.



"Не кладите все белки в одну корзину - помимо яиц есть и другие хорошие источники белка, такие как: чечевица, фасоль, соя, нут, горох, фасоль и другие продукты животного происхождения, такие как курица и сыр", - отметили в Минздраве.



Также рекомендуется покупать яйца в контролируемых точках продаж, где продукт хранится в специальном холодильнике или в прохладных местах.



"Убедитесь, что дата продажи, написанная на яйце, не истекла. Совет как проверить свежесть яиц в домашних условиях: разбейте яйцо в стакан. Чем компактней собран и округлен желток, тем свежее яйцо. Можно положить яйцо в стакан с водой. Чем глубже он тонет в стакане, тем он свежее", - резюмировали в Минздраве.