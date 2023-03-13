



Около 175 000 израильских детей не вакцинированы против полиомиелита

По меньшей мере 175 000 израильских детей не были привиты от полиомиелита, сообщает 12 канал со ссылкой на министерство здравоохранения.



Родителям непривитых детей настоятельно рекомендуется доставить их в местный медицинский центр.



Сообщение появилось после того, как департамент здравоохранения штата Нью-Йорк призвал жителей сделать прививку от полиомиелита перед поездкой в Израиль, где несколько детей недавно дали положительный результат на вирус.

