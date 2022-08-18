Объявление минздрава о полиомиелите в Израиле

Министерство Здравоохранения сообщает об обнаружении вируса полиомиелита второго типа в канализации в районе Иерусалима и Бней-Брака.



Об этом сообщила пресс-секретарь минздрава Шира Соломон.



Важнейшим средством защиты детей от паралича является инъекционная вакцина против полиомиелита – IPV.

Благодаря кампании вакцинации «2 капли 2022» процент охвата детей в возрасте от 6 недель до полутора лет по всей стране вакциной IPV увеличился с 81% до 99%. Также охват вакциной bOPV (живой ослабленной вакциной в каплях) в возрасте от 10 недель до полутора лет по всей стране увеличился с 51% в начале кампании до 86%.

На данный момент новых случаев заболеваемости нет.

В настоящее время очень важно продолжать следить за тем, чтобы каждый ребенок получал вакцину IPV.

Для охвата всех детей в Иерусалиме, совместно с муниципалитетом был разработан план всеобщей вакцинации. С властями мест, где охват иммунизацией недостаточен, разрабатываются дополнительные программы.

Министерство Здравоохранения продолжает активный мониторинг случаев заболевания и образцов окружающей среды.

Полиомиелит – это вирус, вызывающий паралич у детей, ликвидированный во многих странах мира благодаря эффективным и безопасным вакцинам, известным на протяжении десятилетий. В 2022 году ни один ребенок в Израиле не должен болеть полиомиелитом.

"Мы призываем родителей и впредь следить за своевременным проведением плановых прививок, чтобы защитить здоровье детей, ведь профилактическая медицина всегда лучше, чем болезнь", - сказано в сообщении.

Этот штамм отличается от вспышки, которая была до сих пор (которая была вызвана штаммом третьего типа) и привела к кампании вакцинации. Штаммы в районе Иерусалима аналогичны штаммам, обнаруженным в последнее время в мире — в Нью-Йорке и Лондоне. В Нью-Йорке также диагностирован клинический случай паралича у 20-летнего не привитого мужчины.