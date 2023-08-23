



Обнаружены новые свойства аспирина, - исследование

Люди, которые после инфаркта постоянно принимают аспирин, сталкиваются с меньшим риском дальнейших инфарктов, инсультов или смертности, пишет Healthline.



В тоже время исследование, опубликованное в выпуске JAMA от 22 августа, показывает, что, несмотря на установленные преимущества аспирина, менее половины пациентов с инфарктом и инсультом во всем мире принимают его.



В исследовании участвовали пациенты с первичным инфарктом в возрасте 40 лет и старше, которым в течение первого года после инфаркта устанавливали коронарный стент и назначали аспирин. В целом исследование охватило 40 114 пациентов.



В течение восьми лет пациенты проходили двухлетние наблюдения. Во время каждого обследования оценивалось соблюдение режима приема аспирина путем оценки частоты доступа к лекарствам в течение двух лет, предшествовавших обследованию.



В частности, у тех, кто не принимал аспирин, вероятность последующих инфарктов, инсультов или смертей была на 29%, 40%, 31% и 20% выше.



Атеросклеротические бляшки, состоящие из жиров, холестерина и других веществ, могут сужать артерии, препятствуя кровотоку. В некоторых случаях эти бляшки могут разрываться, что приводит к образованию тромбов.



Коэн отмечает, что аспирин подавляет ферменты, которые участвуют в образовании тромбов, способствуя беспрепятственному кровообращению.



Хотя применение аспирина не является всеобъемлющим, лица с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений могли бы начать диалог со своими врачами, чтобы выяснить целесообразность включения аспирина в их режим лечения.



