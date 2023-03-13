



Нью-Йорк призывает к вакцинации от полиомиелита путешественников в Израиль

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк выпустил предупреждение, призывающее жителей штата обновить свою вакцинацию от полиомиелита или сделать ее, если они никогда ее не делали, перед поездкой в ​​Государство Израиль.



В эти выходные Министерство здравоохранения штата отметило в своем предупреждении о поездках, что в начале этого месяца в северном израильском городе Цфат было диагностировано четыре случая заражения вирусом.



По данным Министерства здравоохранения Израиля, один из детей с подтвержденным диагнозом, заразившийся паралитической формой вируса, – не был вакцинирован. Диагноз ребенку поставили после того, как его доставили в местную больницу со слабостью в конечностях, где он прошел обследование.

Трое других инфицированных жителей переносили заболевание бессимптомно.



Согласно статистике Министерства здравоохранения Израиля, по меньшей мере 175 000 израильских детей в настоящее время не привиты от смертельного вируса, следы которого были обнаружены во многих районах страны во время тестирования сточных вод. Вирус полиомиелита в основном поражает детей и может вызвать необратимую инвалидность, паралич и даже смерть.



Полиомиелит можно предотвратить с помощью простой вакцинации.